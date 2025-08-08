VIDEO | Fenerbahçe-fans provoceren Feyenoord met Ajax-liedjes

Feyenoord heeft in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League een 2-1 overwinning geboekt op het Fenerbahçe van José Mourinho. "Ik zeg: welkom in Istanboel, welkom in Kadiköy. Welkom in de hel", klonk Mourinho na afloop van de wedstrijd, vooruitblikkend op de return.

Ook de Fenerbahçe-supporters lijken nog niet klaar te zijn met Feyenoord. Op de video van Voetbalultras is te zien hoe de supporters "Ajax" schreeuwen en een Ajax-vlag omhoog houden tijdens het duel in de Kuip.

Eerder in de wedstrijd daagden supporters van Feyenoord en Fenerbahçe elkaar al afwisselend uit. Eén fan van Feyenoord haalde het nieuws in Turkije, door een shirt van Galatasaray-aanvaller Leroy Sané te tonen aan het uitvak met Fenerbahçe-supporters.