Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
VIDEO: Feyenoord-fan gaat los met Feyenoord-nummer op de Dam

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Raymond zingt Feyenoordlied op de Dam
Raymond zingt Feyenoordlied op de Dam Foto: © Instagram

Beelden van de 36-jarige Feyenoord-supporter Raymond van Tongeren gaan momenteel viraal op internet. Op de Dam heeft hij het lef gehad om een Feyenoord-nummer luidkeels uit te schreeuwen. Raymond laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten dat een frietboer dat niet zo positief op nam.

"Ik was live op TikTok en toen daagde iemand me uit om een Ajax-nummer te zingen", vertelt de Feyenoord-supporter. Na een paar regels wisselde Raymond snel naar Mijn Feyenoord van Lee Towers, omdat hij het niet meer trok. "Ik zing liever een Feyenoord-nummer in hartje Amsterdam dan dat ik zing over Ajax", zegt hij. Een voorbijganger filmde het en plaatste het op social media.

Hij kreeg veel reacties op het filmpje. "Oud-Feyenoorders Lex Immers en Michiel Kramer hebben gereageerd bij Rijnmond op televisie, dat is wel mooi." Ook voorbijgangers moesten lachen om de man. "Dat was wel grappig, alleen de man bij de frietkraam, die was er écht niet van gediend. Die zei: ‘Dit kan niet, je bent in Amsterdam.'"

