VIDEO | Feyenoord-fan over titelstrijd: "Kom vaak in de Efteling"

Een zeldzaam dilemma houdt Rotterdam in zijn greep: als Feyenoord zondag weet te winnen van PSV, kan de landstitel vrijwel zeker worden bijgeschreven op naam van aartsrivaal Ajax. Een duivels scenario voor de aanhang in De Kuip, die zich plots geconfronteerd ziet met een lastige keuze: zelf winnen, of liever de concurrent uit Amsterdam geen plezier doen?

Verslaggever Hein Keijser van De Telegraaf peilde op straat de stemming onder de Feyenoord-supporters. De reacties laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Een van de fans reageert fel op de vraag of hij Ajax het kampioenschap gunt: "Nee natuurlijk niet. Fock die joden, man."

Een andere supporter blijft iets luchtiger en rekent op hulp uit onverwachte hoek: "Maar het is nog niet zeker, want NEC gaat natuurlijk met 1-0 winnen van Ajax." Wanneer hem gevraagd wordt of hij in sprookjes gelooft, antwoordt hij gevat: "Nee, maar ik kom wel vaak op De Efteling. Ik zeg niet dat Ajax het kampioenschap gaat vergooien, maar ze gaan zondag niet winnen." De titelstrijd zorgt voor verdeeldheid, cynisme en hier en daar zelfs wat hoop op een wonder.