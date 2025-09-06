Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
VIDEO | Feyenoord-lied op Johan Cruijff ArenA: Ajacieden reageren

Cherine
Het dak van de Johan Cruijff Arena is open
Het dak van de Johan Cruijff Arena is open Foto: © Pro Shots

Feyenoord was deze week ineens hoorbaar op het dak van de Johan Cruijff ArenA. Bouwvakkers die op het stadion van Ajax aan het werk waren, besloten het clublied ‘Hand in Hand, Kameraden’ af te spelen, tot verrassing van velen, blijkt uit de beelden van AT5.

Bij duels tussen Ajax en Feyenoord zijn er geen bezoekers van de rivaal toegestaan, waardoor Feyenoord-liederen normaal gesproken bijna nooit rondom de ArenA te horen zijn. Deze week zorgden de bouwvakkers daar echter voor verandering in.

Via een speaker klonk het Rotterdamse lijflied bovenop het stadion, terwijl de bouwvakkers bovenop het dak aan het werk waren. Op winderige beelden die AT5 deelde, is te horen: "Geen woorden, maar daden. Leve Feyenoord 1!"

De reacties van Ajax-fans op de video waren verdeeld. Sommigen vonden het gevaarlijk en vreesden voor schade of ongelukken, terwijl anderen de humor van de actie wel konden waarderen. Eén gebruiker vergeleek het zelfs met het meezingen van het Ajax-lied ‘Dapp're Strijders’ tijdens werkzaamheden in De Kuip.

