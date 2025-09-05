VIDEO| Gloukh herpakt zich na 'onvoldoende': Israëliër trefzeker

Ajax-aanwinst van afgelopen zomer Oscar Gloukh heeft zich donderdagavond laten gelden bij Israël. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië droeg de 20-jarige middenvelder met een doelpunt bij aan de overtuigende 0-4 zege van zijn land.

Gloukh tekende in de 77ste minuut voor de vierde treffer van Israël, nadat eerder Dor Peretz, Manor Solomon en Tai Baribo het net al hadden gevonden. Voor de Amsterdammers is het een positief signaal dat hun zomeraankoop ook op internationaal niveau zijn klasse laat zien.

Vorige week speelde Gloukh namens Ajax in de basis tegen Volendam, maar werd na 45 minuten al vervangen voor Oliver Edvardsen. Hoofdtrainer John Heitinga bestempelde zijn optreden als 'onvoldoende'.