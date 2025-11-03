VIDEO | 'Goes na Ajax-moment opnieuw gigantisch irritant op veld'

Wouter Goes heeft zondag opnieuw voor opschudding gezorgd bij AZ, net zoals eerder dit seizoen tijdens het duel met Ajax. Destijds kreeg hij het aan de stok met Wout Weghorst, die hem een elleboog gaf en daarvoor geel kreeg.

Tegen Sparta pakte Goes opnieuw de aandacht, dit keer door een confrontatie met meerdere tegenstanders, wat hem een gele kaart opleverde. Toen hij daartegen protesteerde, kreeg hij van scheidsrechter Danny Makkelie zelfs een duw.

Sparta probeerde in de slotfase de achterstand tegen AZ (0-1) weg te werken. In de 78e minuut kregen de Rotterdammers een corner, met kopkrachtige spelers als Bruno Martins Indi en Tobias Lauritsen in de zestien. Goes botste eerst met Lauritsen en daarna met een medespeler van AZ.

Makkelie deelde voor het gedrag van Goes en Lauritsen beide een gele kaart uit, maar de situatie bleef daarna oplaaien. De scheidsrechter zag Goes als aanstichter en gaf hem boos een stevige duw. Ploeggenoten moesten hem tot bedaren brengen, waarna hij uiteindelijk wel rustig bleef voor de rest van de wedstrijd.