VIDEO | Hakim Ziyech maakt na lange afwezigheid rentree op veld

Hakim Ziyech heeft zondagavond zijn debuut gemaakt voor het Marokkaanse Wydad AC, de club waar hij sinds oktober onder contract staat. De voormalig speler van onder meer FC Twente en Ajax werkte de afgelopen maanden aan zijn fitheid en speelde bij zijn eerste optreden bijna tachtig minuten.

Wydad kwam in de CAF Confederation Cup, de Afrikaanse tegenhanger van de Europa League, uit tegen Maniema uit DR Congo. Ziyech (32) stond in de basis en nam vanaf het middenveld direct het spel op zich. Op compilaties van zijn acties is te zien dat hij regelmatig diep terugzakte om de bal op te halen en naar de aanvallers te distribueren.

Twintig minuten voor het einde kreeg hij een grote kans op de openingstreffer, maar de keeper van Maniema bracht redding op zijn afstandsschot. Uiteindelijk won Wydad wel: 1-0, met de winnende goal kort na de wissel van Ziyech.