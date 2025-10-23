VIDEO | Heitinga mikpunt van spot bij Chelsea-fans in spreekkoren

Het is duidelijk dat John Heitinga een moeilijke week achter de rug heeft. Eerder kwam naar buiten dat hij mogelijk een avontuurtje zou hebben gehad met zanger Gordon, wat tijdens de wedstrijd Ajax - AZ (0-2 verlies) al werd bezongen door de supporters.

Gisteravond stond er voor de Amsterdamse club een ander zware uitdaging op het programma: een uitduel tegen Chelsea. De Londense club won overtuigend met 5-1, een nederlaag die wordt gezien als een van de grootste Europese blamages ooit voor Ajax.

De reacties van de eigen supporters laten ook zien dat Heitinga het momenteel lastig heeft. Veel fans zien hem liever vertrekken dan blijven. Woensdag troffen de fans van Chelsea Heitinga echter met een heel ander refrein. Het gezang "You're getting sacked in the morning" zou deze week wel eens werkelijkheid kunnen worden voor de Ajax-coach.