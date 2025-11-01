Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
VIDEO | Jong Ajax verliest, wereldtreffer van Nassef Chourak

Arthur
bron: Keuken Kampioen Divisie
Nassef Chourak
Nassef Chourak Foto: © Pro Shots

SC Cambuur heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. In het eigen Kooi Stadion versloegen de Friezen Jong Ajax met 4-1. Door de overwinning loopt de ploeg van Henk de Jong verder uit op nummer drie Roda JC Kerkrade, dat zaterdagmiddag punten verloor tegen Jong FC Utrecht.

Na twee wedstrijden zonder winst en de uitschakeling in de KNVB-beker had Cambuur een overwinning hard nodig. De Friezen begonnen fel tegen Jong Ajax en al na acht minuten scoorde rechtsback Bram Marsman. Hij werd diep gestuurd door Jamal Amofa en schoof de bal na een lange dribbel achter Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens.

Jong Ajax liet zich echter niet van de wijs brengen. Twee minuten later haalde Nassef Chourak verwoestend uit van dertig meter, waardoor Cambuur-doelman Thijs Jansen het nakijken had. Toch herstelden de Friezen zich snel. Nog voor het halfuur zorgde Tony Rölke voor de 2-1, tot groot enthousiasme van de supporters in het stadion.

Voor rust kreeg Jong Ajax via Don O'Niel bijna de gelijkmaker uit een indirecte vrije trap in het zestienmetergebied, maar Tomas Galvez redde knap door de bal vlak voor de doellijn weg te koppen.

In de tweede helft nam Cambuur opnieuw het initiatief. Oscar Sjöstrand besliste de wedstrijd met een schitterend schot in de verre hoek. In de blessuretijd zette invaller Iwan Henstra de definitieve 4-1 op het scorebord, waarmee Cambuur de overwinning veiligstelde.

