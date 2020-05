Dat Hakim Ziyech Ajax deze zomer verlaat, gaat niet onopgemerkt voorbij. Eerder was er al een 45 minuten lange documentaire / interview met de smaakmaker te zien op Ajax TV. Ook met Touzani blikte Ziyech uitgebreid terug op zijn tijd bij Ajax.

Om hem uit te zwaaien maakten zijn goede vrienden Jonna Fraser en Emms bovendien een nummer voor hem. Het is hieronder te beluisteren.

[Intro: Emms]Uh-uh, woahEy

[Pre-Chorus: Emms, Jonna Fraser]

Hele jonge jongen, daar vanuit Dronten

Fysiek niet de sterkste, mentaal wel een monster

Druk van alle kanten als verkeer op rotondes

Kwam in Amsterdam, nu ga je ballen daar in Londen

Een man van weinig woorden, je bent wat je wilde worden

Voelt zich thuis in de buurt bij de jongens

Jij houdt het honderd

[Chorus: Jonna Fraser, Emms]

Follow your dreams

Follow your dreams als Hakim

Follow your dreams als Hakim

Follow your dreams

Follow your dreams als Hakim, als Hakim

[Verse: Jonna Fraser, Emms]

Binnen vijfentwintig minuten geeft de wizard weer een show

Je moet hem kort dekken broer, z’n linker die is dodelijk

Van waar we komen, speler van het jaar, onmogelijk

Veranderingen maken nieuwe dingen mogelijk

Bloed, zweet en tranen, je hebt gerend voor dit

Ze zijn op sensa, maar ze beseffen niks

Van Abe Lenstra naar Stamford Bridge

Heel de gang in this, dat is gangstershit

De nieuwe generatie rent het veld op voor een G

Dat zijn dreams, net als Champions League

Sommigen gaan je haten zonder reason

Want je maakt brokko elk season

Op de Nederlandse velden wordt een groot gemis

Nonchalant alsof het een modeshowtje is

Wat een inzicht, al die passjes met je ogen dicht

Oh ja, die strooier, die strooier met een hoop assists