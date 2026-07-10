VIDEO: Jorthy Mokio doodsbang voor paarden: "WAT! Oh mijn God!"

Dat valt te zien op TikTok. Wanneer Mokio de paarden doorkrijgt slaat zijn stem over: "Wat! Oh mijn god!", schreeuwt Mokio. Daarna zet de Belg flink aan op de fiets en probeert daarbij ook de paarden vast te leggen. Oliver Edvardsen filmt de situatie ook.

"Zijn ze hun paard kwijt? Beide?!", vraagt Mokio zich daarna af. "Ik was bang! Ik was aan het schreeuwen", zegt het talent tegen zijn ploeggenoten aangekomen bij het trainingsveld. "Ze zeiden nog tegen ons: niet wegrennen", haakt Maarten Paes in. "Het was wel leuk om mee te maken", zegt Mokio van de schrik bekomen.