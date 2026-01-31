Ajax Video's
VIDEO | Kenneth Taylor maakt eerste doelpunt voor Lazio Roma
Kenneth Taylor juicht Foto: © BSR Agency
Kenneth Taylor heeft zijn rekening voor Lazio geopend. De voormalig Ajacied maakte vrijdagavond tegen Genoa zijn eerste doelpunt in Italië.
De middenvelder kreeg de bal in de tweede helft voor zijn voeten in het strafschopgebied en schoot beheerst de 2-0 binnen. Lang kon de Nederlander er niet van genieten, want Genoa stond een kwartier later weer op gelijke hoogte. Tien minuten voor tijd werd Taylor naar de kant gehaald.
In extremis konden Taylor en co. wel juichen nadat Lazio een strafschop kreeg én benutte.
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
VIDEO | Kenneth Taylor maakt eerste doelpunt voor Lazio Roma
Youri Baas maakt grote indruk: "Lichtpunt bij Ajax dit seizoen"
Pasveer neemt emotioneel afscheid van Ajax: "Dat maakt het moeilijk"
Boulahrouz kritisch op verliezend Ajax: "Ze durfden niet..."
FC Twente-verdediger eerlijk: "Vorig jaar had Ajax interesse"
Kieft adviseert Ajax: "Hij is niet goed genoeg voor die positie"
Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"
'Ajax heeft twee spelers binnen en kijkt nog naar drie posities'
'Ajax wijst Wolfsburg de deur; PSV'er alternatief voor Itakura'
Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Lek is nog lang niet boven"
Meer nieuws
Ajax druk op de transfermarkt: "Ze gaan voor een heel oude"
'Ajax ontvangt bod uit buitenland, speler wil in Amsterdam blijven'
Sjoerd Mossou haalt uit naar Ajax: "Wanprestatie in Amsterdam"
'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'
Freek Jansen wijst twee zwakste Ajax-schakels aan: "Een blinde"
Ajax-fans stil? "De Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskakis"
Van Gaal weet niet of hij bij Ajax blijft: "Ik ken hem niet goed"
BREAKING | Ajax bevestigt transfer: "Een bewezen doelpuntenmaker"
BREAKING | Verweij: "Ajax heeft een bod van 5 miljoen gedaan"
Marko Pantelic geniet van Ajax-talent: "Heeft mij echt verrast"
Ouder nieuws
Wim Kieft vol lof over Ajax-uitblinker: "Echt een leuke speler"
'Ajax heeft miljoenen over voor Argentijn, club nadert akkoord'
'Ajax is al in verregaande onderhandelingen over aanvaller (19)'
Beuker reageert op transfer: "Hij is een echte professional"
Tiago Codinha debuteert in bomvolle ArenA: "Het zal toch niet..."
Bram van Polen waarschuwt Pasveer: "Dat vreet een beetje aan je"
Nijhuis wil 'breder' terugkomen: "Zo gaat Bassie niet stoppen"
'Ajax gaat met Fenerbahce om de tafel voor ploeggenoot Alvarez'
BREAKING | 'Ajax wil zich versterken met Argentijnse rechtsbuiten'
Van der Gijp giert om Van der Vaart en Van Barneveld: "Specsavers"
Video’s
Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"
'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
0 reacties