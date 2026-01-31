Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
VIDEO | Kenneth Taylor maakt eerste doelpunt voor Lazio Roma

Kenneth Taylor juicht
Kenneth Taylor juicht Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor heeft zijn rekening voor Lazio geopend. De voormalig Ajacied maakte vrijdagavond tegen Genoa zijn eerste doelpunt in Italië. 

De middenvelder kreeg de bal in de tweede helft voor zijn voeten in het strafschopgebied en schoot beheerst de 2-0 binnen. Lang kon de Nederlander er niet van genieten, want Genoa stond een kwartier later weer op gelijke hoogte. Tien minuten voor tijd werd Taylor naar de kant gehaald.

In extremis konden Taylor en co. wel juichen nadat Lazio een strafschop kreeg én benutte. 

