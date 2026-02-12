Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

VIDEO | Kenneth Taylor schiet SS Lazio naar halve finale beker

Bjorn
bron: Ziggo Sport
Kenneth Taylor juicht na de winnende strafschop
Kenneth Taylor juicht na de winnende strafschop Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor heeft woensdagavond zijn waarde bewezen voor Lazio. De oud-speler van Ajax, die de afgelopen transferperiode de overstap maakte naar de Italiaanse club, heeft Lazio een plek in de halve finale van de Italiaanse beker bezorgd.

In de uitwedstrijd bij Bologna kwam Lazio in de eerste helft op achterstand door een treffer van Santiago Castro. De nummer acht van de Serie A kwam in de tweede helft via invaller Tijjani Noslin langszij. 

Lazio was daarna de bovenliggende partij, maar wist in de reguliere speeltijd niet meer te scoren. Daarna volgde direct een strafschoppenserie. Lewis Ferguson en Riccardo Orsolini faalden namens Bologna, waarna Taylor de beslissende strafschop binnenschoot. 

In de halve finale neemt Lazio het in een tweeluik op tegen Atalanta Bergamo. De uitwedstrijd wordt gespeeld op 4 maart, waarna de return volgt op 22 april. De andere halve finale gaat tussen Internazionale en Como. 

