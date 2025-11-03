VIDEO | 'Kökçü zaagt oud-Ajacied doormidden en krijgt rode kaart'

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Orkun Kökçü beleefde zondagmiddag een rampzalige wedstrijd voor Besiktas. De middenvelder moest al na 26 minuten het veld verlaten na een harde overtreding op oud-Ajacied Edson Álvarez, waarvoor hij terecht rood kreeg.

Op dat moment leek er voor Besiktas nog niets aan de hand. De ploeg stond namelijk al met 2-0 voor tegen Fenerbahçe. El Bilal Touré opende de score na slechts enkele minuten. De aanvaller, die afgelopen zomer nadrukkelijk met Feyenoord in verband werd gebracht, leek eerst een counter te vertragen, maar dankzij een geweldige actie van Vaclav Cerny – oud-speler van Ajax en FC Twente – kwam de bal alsnog goed voor. Touré gaf niet op en kopte de voorzet beheerst binnen: 1-0.

Kort daarna verdubbelde Emirhan Topçu de voorsprong. Opnieuw was Touré betrokken, ditmaal als aangever. Hij profiteerde van zwak uitverdedigen bij Fenerbahçe en zorgde zo voor 2-0. Alles leek op rolletjes te lopen, totdat Kökçü het tempo en zijn controle volledig verloor.

De voormalig Feyenoorder kwam met gestrekt been inglijden op Álvarez en raakte hem vol op het kuitbeen. Direct na de tackle stak Kökçü zijn handen omhoog als teken van spijt, maar dat kon hem niet meer redden. Aanvankelijk leek de scheidsrechter te volstaan met geel, maar na ingrijpen van de VAR volgde alsnog rood.

Die beslissing gaf Fenerbahçe nieuwe energie. De bezoekers profiteerden meteen van het numerieke overwicht en kwamen kort daarna terug in de wedstrijd. Uit een slecht verwerkte hoekschop viel de aansluitingstreffer: 2-1.

