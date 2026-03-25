VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Ajax speelt woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Het treffen op De Toekomst wordt live uitgezonden op het YouTube-kanaal van Ajax.

Bij Ajax ontbreken de internationals, maar een aantal eerste elftal-spelers krijgt de kans zich te bewijzen. Zo staat Steven Berghuis opnieuw in de basis en krijgt ook winteraankoop Maher Carrizo een kans vanaf de aftrap. Voorin staan ook Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu.

Achterin heeft Kennynho Kasanwirjo van Ajax onder 19 een basisplaats naast spelers als Anton Gaaei, Youri Baas en Owen Wijndal. Avery Appiah is een opvallende naam op het middenveld.

Opstelling Ajax: Heerkens; Gaaei, Kasanwirjo, Baas, Wijndal; Appiah, Bounida, Berghuis; Carrizo, Dolberg, Konadu.

Wissels: Reverson, Butera, Tilborg, Edvardsen, Verkuijl, Vink, Van der Vaart, O'Niel, Rosa en Ibrahimovic.