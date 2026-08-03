VIDEO | LIVE: Bekijk hier de loting van Ajax in Conference League

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Bjorn
Conference League-loting
Conference League-loting Foto: © BSR Agency

Ajax gaat maandagmiddag in de koker voor de loting van de laatste voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam moet eerst de derde voorronde nog afwerken tegen Shelbourne FC, maar de mogelijke tegenstander in de laatste voorronde wordt maandag al bekend.

De loting is hierboven live te volgen vanaf 14.00 uur. Er is maandagochtend al een voorloting geweest, waardoor de nodige clubs al niet meer tot de mogelijke tegenstanders behoren. Ajax heeft een geplaatste status en heeft nog tien mogelijke opponenten over. Zij spelen ook allemaal nog in de derde voorronde van de Conference League.

  • Winnaar van FK Jalonec of FC RFS
  • Winnaar van FK Zalgiris of Hajduk Split
  • Winnaar van SK Brann of Apollon Limassol
  • Winnaar van FC Inter Turku of FC Vaduz
  • Winnaar van FC Noah of FC Sion

De loting is ook te volgen via de website van de UEFA. Wanneer Ajax over twee wedstrijden wint van Shelbourne FC speelt het op donderdag 20 en donderdag 27 augustus in de laatste voorronde van de Conference League. 

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