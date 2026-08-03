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VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

Sara
bron: Ajax

De Ajax Open Dag 2026 is inmiddels in volle gang rondom de Johan Cruijff ArenA. De spelerspresentaties en training zijn allebei maandagmiddag live te volgen via de Ajax App, op Ajax.nl, via het YouTube-kanaal en TikTok.

De livestream van het stadionprogramma begint rond 14:30 uur. Op dat moment starten de spelerspresentaties. Om 15:00 uur traint de Ajax-selectie. 

Kijk hier live mee.

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