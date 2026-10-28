VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften
Ajax Onder 16 heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinale van de Messi Cup. De beloften wonnen met 0-2 van de leeftijdsgenoten van Chelsea.
Lennox Heitinga, zoon van John Heitinga, en Milan Verhoeven zorgden in de tweede helft van de wedstrijd in Miami voor de doelpunten. Na afloop kwam Luis Suarez het veld op. De voormalig spits van Ajax feliciteerde zijn oude club met de overwinning.
Ajax O16 speelt woensdag (19.30 uur, Nederlandse tijd) in de kwartfinale tegen het Argentijnse Boca Juniors.
Sutalo maakt indruk in Italië: "Willen hem definitief overnemen"
"Míchel heeft zich de hele wedstrijd door geërgerd aan hem"
Paul Nuijten geniet erg van Ajacied: "Dat is mooi om te zien"
VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften
Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"
De Boer ergert zich kapot aan arbitrage: "Zie je het dan niet?"
Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"
Feyenoord-speler imponeert: "Hij was toch prima voor Ajax geweest"
Gullit over Ajax-talent: "Je moet hem ook in bescherming nemen"
Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
Peter Bosz eerlijk over Ajax: "We hadden hogere verwachtingen"
Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"
Van Hanegem wil Ajax-speler bij Feyenoord: "Wij moeten hem kopen"
Daley Blind geeft tekst en uitleg: "En die is toch iets groter"
Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"
Tsygankov verdient tijd: "Zelfs Hakim Ziyech en David Neres..."
Ruud Gullit bekritiseert speler van Ajax: "Dat vind ik zo slecht"
Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"
Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel
Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"
Johan Derksen haalt uit naar oud-trainer Ajax: "Echt een schande"
Perez pleit voor wijziging bij Ajax: "Zou hem op zes zetten"
Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"
Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor belangrijke kraker Ajax - AZ
"Toen hij van Ajax kwam, werd met hem gelachen in Amsterdam"
'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"