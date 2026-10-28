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VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften

Max
bron: ESPN
Luis Suárez
Luis Suárez Foto: © Pro Shots

Ajax Onder 16 heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinale van de Messi Cup. De beloften wonnen met 0-2 van de leeftijdsgenoten van Chelsea. 

Lennox Heitinga, zoon van John Heitinga, en Milan Verhoeven zorgden in de tweede helft van de wedstrijd in Miami voor de doelpunten. Na afloop kwam Luis Suarez het veld op. De voormalig spits van Ajax feliciteerde zijn oude club met de overwinning. 

Ajax O16 speelt woensdag (19.30 uur, Nederlandse tijd) in de kwartfinale tegen het Argentijnse Boca Juniors.

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