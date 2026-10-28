VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften

Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"

Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"

Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"

Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"

Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"

Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"

'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'

'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'