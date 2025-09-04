AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax

VIDEO | Luis Suárez verliest zelfbeheersing en bespuugt staflid

Sara
bron: FOX Sports
Luis Suárez
Luis Suárez Foto: © BSR Agency

Luis Suárez heeft zondagnacht een negatieve hoofdrol opgeëist in de finale van de Leagues Cup. Inter Miami verloor pijnlijk met 3-0 van Seattle Sounders. Op beelden van FOX Soccer is te zien hoe de 38-jarige spits na afloop van de wedstrijd een staflid van de tegenstander bespuugt. 

Op sociale media circuleren beelden van de Uruguayaan. Het is niet de eerste keer dat Suárez in opspraak komt. Jaren geleden was de oud-spits van Ajax wereldwijd in het nieuws vanwege het bijten van Otman Bakkal in 2010. Ditzelfde gebeurde bij Branislav Ivanović in 2013 en Giorgio Chiellini in 2014.

Luis Suarez
