VIDEO | Luis Suárez verliest zelfbeheersing en bespuugt staflid

Luis Suárez heeft zondagnacht een negatieve hoofdrol opgeëist in de finale van de Leagues Cup. Inter Miami verloor pijnlijk met 3-0 van Seattle Sounders. Op beelden van FOX Soccer is te zien hoe de 38-jarige spits na afloop van de wedstrijd een staflid van de tegenstander bespuugt.

Op sociale media circuleren beelden van de Uruguayaan. Het is niet de eerste keer dat Suárez in opspraak komt. Jaren geleden was de oud-spits van Ajax wereldwijd in het nieuws vanwege het bijten van Otman Bakkal in 2010. Ditzelfde gebeurde bij Branislav Ivanović in 2013 en Giorgio Chiellini in 2014.