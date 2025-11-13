AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Arthur
bron: Opsporing Verzocht

Een 30-jarige man werd eind mei in Amsterdam mishandeld, vermoedelijk omdat hij een Feyenoordshirt droeg. Na het incident moest hij enige tijd in een rolstoel zitten. De politie zoekt nog steeds naar de verdachte, zo werd dinsdagavond duidelijk in Opsporing Verzocht.

Eind juli deelde de politie al beelden van de aanval. Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer op zondagmiddag 11 mei met een diepvriespizza de Albert Heijn uitloopt. Daar komt de verdachte op hem af, geeft hem een knietje, duwt hem hard tegen de grond en trapt nog een keer na.

Het slachtoffer kan zich weinig herinneren van het incident, maar weet nog wel dat de verdachte hem vroeg zijn T-shirt uit te trekken. Door de mishandeling liep de man een hersenbloeding en een gebroken oogkas op. Zijn zicht was tijdelijk slecht en hij moest tijdelijk in een rolstoel zitten. Inmiddels gaat het iets beter met hem.

Gerelateerd:
Carlos Forbs

'Forbs bakte er geen pepernoot van bij Ajax': "Nu een eerlijke kans"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd