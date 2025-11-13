VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Een 30-jarige man werd eind mei in Amsterdam mishandeld, vermoedelijk omdat hij een Feyenoordshirt droeg. Na het incident moest hij enige tijd in een rolstoel zitten. De politie zoekt nog steeds naar de verdachte, zo werd dinsdagavond duidelijk in Opsporing Verzocht .

Eind juli deelde de politie al beelden van de aanval. Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer op zondagmiddag 11 mei met een diepvriespizza de Albert Heijn uitloopt. Daar komt de verdachte op hem af, geeft hem een knietje, duwt hem hard tegen de grond en trapt nog een keer na.

Het slachtoffer kan zich weinig herinneren van het incident, maar weet nog wel dat de verdachte hem vroeg zijn T-shirt uit te trekken. Door de mishandeling liep de man een hersenbloeding en een gebroken oogkas op. Zijn zicht was tijdelijk slecht en hij moest tijdelijk in een rolstoel zitten. Inmiddels gaat het iets beter met hem.