Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © BSR Agency

De komst van Marcos Leonardo naar Ajax is weer een stap dichterbij. De Braziliaanse spits is maandag verschenen op sportcomplex De Toekomst, waar hij zijn medische keuring ondergaat, zo blijkt uit beelden van VoetbalPrimeur. Daarmee lijkt de officiële afronding van de transfer slechts een kwestie van tijd.

De ontwikkelingen rond Leonardo volgden elkaar zondag in hoog tempo op. In eerste instantie werd bekend dat Ajax concrete interesse had in de aanvaller van Al Hilal. Niet veel later meldden verschillende media dat de clubs een akkoord hadden bereikt. De 23-jarige Braziliaan werd vervolgens al gesignaleerd op weg naar Amsterdam.

Maandag dook de spits op bij De Toekomst, waar hij zich meldt voor de gebruikelijke medische tests voorafgaand aan zijn presentatie. Beelden van zijn aankomst zijn in handen van VoetbalPrimeur. Als de keuring zonder problemen verloopt, kan Ajax de transfer spoedig officieel bekendmaken. Naar verwachting betaalt de club een vaste transfersom van ongeveer 17,5 miljoen euro aan Al Hilal. Door prestatiegerichte bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 19 miljoen euro.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

0
Anton Gaaei

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'

De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'

BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws