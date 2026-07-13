Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © BSR Agency

De komst van Marcos Leonardo naar Ajax is weer een stap dichterbij. De Braziliaanse spits is maandag verschenen op sportcomplex De Toekomst, waar hij zijn medische keuring ondergaat, zo blijkt uit beelden van VoetbalPrimeur. Daarmee lijkt de officiële afronding van de transfer slechts een kwestie van tijd.

De ontwikkelingen rond Leonardo volgden elkaar zondag in hoog tempo op. In eerste instantie werd bekend dat Ajax concrete interesse had in de aanvaller van Al Hilal. Niet veel later meldden verschillende media dat de clubs een akkoord hadden bereikt. De 23-jarige Braziliaan werd vervolgens al gesignaleerd op weg naar Amsterdam.

Maandag dook de spits op bij De Toekomst, waar hij zich meldt voor de gebruikelijke medische tests voorafgaand aan zijn presentatie. Beelden van zijn aankomst zijn in handen van VoetbalPrimeur. Als de keuring zonder problemen verloopt, kan Ajax de transfer spoedig officieel bekendmaken. Naar verwachting betaalt de club een vaste transfersom van ongeveer 17,5 miljoen euro aan Al Hilal. Door prestatiegerichte bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 19 miljoen euro.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws