VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring

De komst van Marcos Leonardo naar Ajax is weer een stap dichterbij. De Braziliaanse spits is maandag verschenen op sportcomplex De Toekomst, waar hij zijn medische keuring ondergaat, zo blijkt uit beelden van VoetbalPrimeur . Daarmee lijkt de officiële afronding van de transfer slechts een kwestie van tijd.

De ontwikkelingen rond Leonardo volgden elkaar zondag in hoog tempo op. In eerste instantie werd bekend dat Ajax concrete interesse had in de aanvaller van Al Hilal. Niet veel later meldden verschillende media dat de clubs een akkoord hadden bereikt. De 23-jarige Braziliaan werd vervolgens al gesignaleerd op weg naar Amsterdam.

Maandag dook de spits op bij De Toekomst, waar hij zich meldt voor de gebruikelijke medische tests voorafgaand aan zijn presentatie. Beelden van zijn aankomst zijn in handen van VoetbalPrimeur. Als de keuring zonder problemen verloopt, kan Ajax de transfer spoedig officieel bekendmaken. Naar verwachting betaalt de club een vaste transfersom van ongeveer 17,5 miljoen euro aan Al Hilal. Door prestatiegerichte bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 19 miljoen euro.