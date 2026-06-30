VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
De overwinning van Marokko op Nederland zorgde in de nacht van maandag op dinsdag op meerdere plekken in Nederland voor uitbundige feestvieringen, maar ook voor ernstige ongeregeldheden. Vooral in Den Haag moest de politie ingrijpen nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Ook werd de Hitlergroet gebracht in Den Haag zoals op de video hieronder te zien is.
In de Schilderswijk verzamelden zich honderden Marokkaanse supporters om de WK-zege te vieren. De festiviteiten begonnen met vuurwerk, toeterende auto's en juichende fans, maar sloegen later om in onrust. De politie zette onder meer een waterkanon in en hield meerdere personen aan wegens openlijke geweldpleging.
Ook in andere steden gingen supporters massaal de straat op. In Amsterdam Nieuw-West verzamelden grote groepen zich rond Plein '40-'45, terwijl in Utrecht en Amersfoort feestvierders met auto's en vlaggen door de wijken trokken. De politie hield de situatie daar scherp in de gaten. Daarnaast zorgen schokkende beelden op sociale media voor veel ophef. Op video's die dinsdag massaal werden gedeeld, is te zien hoe een vechtpartij volledig uit de hand loopt. Tijdens de confrontatie krijgt een man in een Oranje-shirt een harde klap te verwerken, waarna hij knock-out tegen de grond gaat en bewegingloos blijft liggen.
Terwijl de man bewusteloos op straat ligt, loopt een andere betrokkene op hem af en geeft hem nog een trap tegen zijn hoofd. De beelden worden op sociale media breed veroordeeld vanwege het extreme geweld. Waar de vechtpartij precies heeft plaatsgevonden, is nog niet bekend. Hoewel de meeste ongeregeldheden zich in Den Haag afspeelden, is niet bevestigd dat de beelden daar zijn opgenomen. Ook is onduidelijk of er naar aanleiding van het geweld aanhoudingen zijn verricht.
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VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
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