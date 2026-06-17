VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

Argentinië is met een zege begonnen aan het WK van 2026. In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) was Argentinië een flinke maat te groot voor Algerije. Aan de hand van Lionel Messi werd het 3-0. De nummer 10 van Argentinië nam alle doelpunten voor zijn rekening.

Messi stond, ondanks de klachten van afgelopen maanden, in de basis. Ook oud-Ajacied Lisandro Martinez had een basisplaats. Nico Tagliafico bleef negentig minuten op de bank. Bij Algerije kreeg Feyenoorder Anis Hadj Moussa de voorkeur boven Riyad Mahrez. Ramiz Zerrouki begon op de bank.

De 38-jarige Messi zag na enkele minuten de 1-0 afgekeurd worden. Vlak daarna ging er, ook vanwege buitenspel, een streep door een goal van Algerije. In de zeventiende minuut was het wel raak voor Messi en Argentinië. Hij schoot fraai raak.