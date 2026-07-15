VIDEO | Miljoenenaankoop imponeert bij Ajax met zeer fraaie treffer

Ajax kwam woensdag al vroeg op voorsprong in het oefenduel met VfL Bochum. Nieuwkomer Caio Henrique bekroonde zijn officieuze debuut na een klein kwartier met zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst.

De 28-jarige Braziliaan maakte deze zomer voor 10,5 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Ajax. Henrique is gehaald om de linksbackpositie definitief in te vullen, nadat die plek vorig seizoen voor de nodige hoofdbrekens zorgde.

De eerste indruk van de Braziliaan is in elk geval veelbelovend. Na een vlotlopende aanval, opgezet door Abdellah Ouazane en Oscar Gloukh, kwam de bal in het strafschopgebied terecht bij de opgekomen Henrique. De linksback nam de bal half uit de draai en schoot beheerst met zijn linkerbeen achter doelman Timo Horn: 1-0.

Scoren is bovendien niet zijn grootste kwaliteit. In zijn profcarrière vond de Braziliaan tot dusver vijf keer het net, terwijl hij zich vooral onderscheidde als aangever met liefst 49 assists.