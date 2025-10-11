VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol

Jorthy Mokio heeft vrijdagavond met Jong België met 0-7 gewonnen van de leeftijdsgenoten van Wales. De middenvelder van Ajax was ook trefzeker.

Mokio speelde in een verrassende rol centraal achterin en opende al vroeg de score tegen Wales. De jonge Belg liep de bal binnen uit een corner.

Het bleek een simpele avond voor Jong België. Na de goal van Mokio werd er nog zes keer gescoord.