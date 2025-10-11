Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol

Max
bron: Ajax1
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio heeft vrijdagavond met Jong België met 0-7 gewonnen van de leeftijdsgenoten van Wales. De middenvelder van Ajax was ook trefzeker. 

Mokio speelde in een verrassende rol centraal achterin en opende al vroeg de score tegen Wales. De jonge Belg liep de bal binnen uit een corner. 

Het bleek een simpele avond voor Jong België. Na de goal van Mokio werd er nog zes keer gescoord. 

Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
