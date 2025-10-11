Ajax Video's
VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol
Jorthy Mokio Foto: © BSR Agency
Jorthy Mokio heeft vrijdagavond met Jong België met 0-7 gewonnen van de leeftijdsgenoten van Wales. De middenvelder van Ajax was ook trefzeker.
Mokio speelde in een verrassende rol centraal achterin en opende al vroeg de score tegen Wales. De jonge Belg liep de bal binnen uit een corner.
Het bleek een simpele avond voor Jong België. Na de goal van Mokio werd er nog zes keer gescoord.
Laatste nieuws
Rafael van der Vaart luidt noodklok: "Dat merk je na carrière"
VIDEO | Mokio trefzeker voor Jong België, Ajacied in nieuwe rol
PSV kreeg Christian Eriksen aangeboden: "Lieten deze optie gaan"
Jinairo Johnson krijgt lof: "Kan daarvoor te goed voetballen"
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
Jurriën Timber droomt van WK: "Dat gaan we proberen te doen"
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"
Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"
'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'
Meer nieuws
Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina
Driessen kraakt Ajacied: "Dan is zijn positie niet langer houdbaar"
Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"
Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"
Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank
PSV koos Yarek over Ajacied: "Dat bedrag wilde men niet neerleggen"
Ajax-directie krijgt kritiek: "Niet de eerste verkeerde inschatting"
Wout Weghorst baalt: "Zo wordt het doelpunt je afgesnoept"
'Ajax hoopt tegen AZ op terugkeer geblesseerde aanvaller'
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
Ouder nieuws
Ajax verandert na fors verlies: "Dat is nu het uitgangspunt"
Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Wout Weghorst baalt: "Mijn doelpunt wordt gewoon afgesnoept"
Koeman licht voorkeur voor Ajacied toe: "Hij is daar onderdeel van"
Van der Vaart geeft duidelijkheid over ambities als hoofdtrainer
Weghorst wint met Oranje van Malta ondanks 'bestolen' doelpunt
Wout Weghorst betrokken bij opvallend moment in Oranjeduel
Video’s
Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"
FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"
Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"
LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland
Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"
Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"
0 reacties