Ajax historie & oud-spelers

VIDEO | Noa Lang krijgt heldenonthaal bij transfer naar Turkije

Bjorn
Noa Lang in Turkije
Noa Lang in Turkije Foto: © Screenshot X

Noa Lang heeft een nieuwe club gevonden. De oud-speler van Ajax wordt de rest van het seizoen verhuurd aan Galatasaray, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

Lang, die eigendom is van Napoli, is donderdag aangekomen op het vliegveld en Istanbul en kreeg daar een heldenonthaal. De vleugelaanvaller werd opgewacht door Turkse supporters, die hem direct aan het zingen en dansen kregen.

Lang maakte afgelopen zomer nog de overstap van PSV naar Napoli, dat maar liefst 28 miljoen euro neertelde voor de international van het Nederlands elftal. Trainer Antonio Conte deed in de eerste seizoenshelft echter niet vaak een beroep op Lang, die nu dus voor een avontuur in Turkije kiest. De vleugelaanvaller moet nog wel de medische keuring doorstaan. 

