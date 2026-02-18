Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

VIDEO | Noa Lang pakt heldenrol in Champions League: "Kon beter"

Bjorn
bron: Ziggo Sport
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus Foto: © BSR Agency

Noa Lang heeft van zich doen spreken in de Champions League. De oud-speler van Ajax scoorde twee keer voor Galatasaray in de de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Juventus, die de Turkse topclub met 5-2 won.

Lang maakte vorige maand op huurbasis de overstap van Napoli naar Galatasaray en bewees dinsdagavond zijn waarde in het miljardenbal. De vleugelaanvaller kreeg direct een basisplaats, maar wachtte nog op zijn eerste doelpunt. De eerste twee treffers bewaarde hij voor de Champions League. Lang tekende voor de 2-2 en de 4-2.

Toch was de oud-Ajacied niet helemaal tevreden, ondanks de goede uitgangspositie. "Ik maakte twee goals en ik denk dat we als team goed hebben gespeeld, maar dit was niet mijn beste wedstrijd. Het had beter gekund", zei Lang voor de camera van TNT Spor.

Voor de camera van Ziggo Sport herhaalde hij die woorden. "Ik denk ook dat ik best weinig in het spel voorkwam, maar normaal is het andersom. Dan ben ik heel dreigend en dan scoor ik niet. Zo is het ook wel goed een keer", aldus Lang, die genoot van het spelen in stadion van Galatasaray.

"Wat een sfeer, abnormaal", meent hij. "Ik vond het in de competitie al gek, maar vandaag... De eerste keer dat Juventus de bal kreeg, schrok ik zelfs. Er werd zo hard gefloten, ik kreeg er zelf een ruis van in mijn oren."

