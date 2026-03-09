Laatste nieuws
VIDEO | Oud-Ajacied betrokken bij massale knokpartij: 23 rode kaarten

Een massale knokpartij tijdens Cruzeiro-Atlético Mineiro
Een massale knokpartij tijdens Cruzeiro-Atlético Mineiro Foto: © Screenshot X

Een lelijk incident in het Braziliaanse voetbal. Vlak voor het einde van de finale van het staatskampioenschap in Moneiro ontstond een massale knokpartij tussen spelers en stafleden van Cruzeiro en Atlético Mineiro. Het resultaat: bebloede gezichten, 23 rode kaarten en 32 gele kaarten. Ook voormalig Ajacied Matteo Cassierra kreeg de rode kaart.

De meest opvallende die deelnam aan de knokpartij was de Braziliaan Hulk, zoals te zien in de video hierboven. De 39-jarige oud-spits van onder meer Zenit Sint-Petersburg en FC Porto deelde een verschrikkelijke klap uit op het achterhoofd van een tegenstander. Hulk kon met rood inrukken, net zoals Cassio Ramos. De doelman verloor tijdens de vechtpartij ook volledig zijn verstand en deelde enkele klappen uit.

En Ramos was niet de enige oud-Eredivisie-speler die betrokken raakte, want ook Fagner (voormalig PSV'er) kreeg de rode kaart te zien. De vleugelverdediger begon als wissel aan het duel en was ook nog niet ingevallen, maar nam wel deel aan de vechtpartij. Ook Matteo Cassiera (oud-Ajax en -FC Groningen) moet vrezen voor een enorme straf, want ook hij kreeg rood.

