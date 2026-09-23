VIDEO | Oud-Ajacied Onana ondergaat extreme cuppingtherapie
André Onana heeft bijzondere beelden gedeeld op zijn sociale media. De voormalig Ajacied ondergaat een zeer intensieve cuppingtherapie.
Bij cuppingtherapie worden zuignappen op de huid geplaatst om de doorbloeding te stimuleren, spierspanning te verminderen en pijn te verlichten. De Kameroener doet echter een extreme variant, zo is te zien.
Op de beelden is te zien dat Onana tientallen cups op zijn rug heeft. De dertigjarige doelman van Trabzonspor zet zelfs brandende kaarsen in.
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VIDEO | Oud-Ajacied Onana ondergaat extreme cuppingtherapie
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