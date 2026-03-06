VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans

De supporters van Olympique Marseille hebben woensdagavond hun onvrede laten blijken na de bekeruitschakeling tegen Toulouse. Na afloop van het duel in de Coupe de France werd er vanuit de tribunes vuurwerk op het veld gegooid in het Stade Vélodrome.

De wedstrijd eindigde, ondanks een goal van oud-Feyenoorder Igor Paixão, na negentig minuten in een 2-2 gelijkspel, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. In die serie ging het mis voor de thuisploeg: Leonardo Balerdi en Arsenal-huurling Ethan Nwaneri misten hun poging. Bij Toulouse faalde alleen Cristian Cásseres vanaf elf meter, waardoor de bezoekers uiteindelijk doorgingen naar de volgende ronde. Jeffrey de Lange zag dat vanaf de bank.

De teleurstelling bij de Marseille-aanhang sloeg daarna om in woede. Vanuit de tribunes werd vuurwerk het veld op gegooid, waarmee de supporters hun frustratie uitten over de huidige prestaties van de club.

Olympique Marseille verkeert namelijk in een mindere fase. In de laatste vijf wedstrijden boekte de ploeg slechts één overwinning, terwijl er ook twee keer werd gelijkgespeeld en twee keer verloren. De uitschakeling in de Coupe de France bleek voor veel supporters de spreekwoordelijke druppel, nadat de club eerder dit seizoen ook al werd uitgeschakeld in de Champions League.