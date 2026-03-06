Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans

Amber
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille Foto: © BSR Agency

De supporters van Olympique Marseille hebben woensdagavond hun onvrede laten blijken na de bekeruitschakeling tegen Toulouse. Na afloop van het duel in de Coupe de France werd er vanuit de tribunes vuurwerk op het veld gegooid in het Stade Vélodrome.

De wedstrijd eindigde, ondanks een goal van oud-Feyenoorder Igor Paixão, na negentig minuten in een 2-2 gelijkspel, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. In die serie ging het mis voor de thuisploeg: Leonardo Balerdi en Arsenal-huurling Ethan Nwaneri misten hun poging. Bij Toulouse faalde alleen Cristian Cásseres vanaf elf meter, waardoor de bezoekers uiteindelijk doorgingen naar de volgende ronde. Jeffrey de Lange zag dat vanaf de bank.

De teleurstelling bij de Marseille-aanhang sloeg daarna om in woede. Vanuit de tribunes werd vuurwerk het veld op gegooid, waarmee de supporters hun frustratie uitten over de huidige prestaties van de club.

Olympique Marseille verkeert namelijk in een mindere fase. In de laatste vijf wedstrijden boekte de ploeg slechts één overwinning, terwijl er ook twee keer werd gelijkgespeeld en twee keer verloren. De uitschakeling in de Coupe de France bleek voor veel supporters de spreekwoordelijke druppel, nadat de club eerder dit seizoen ook al werd uitgeschakeld in de Champions League.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax in 2010

Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag over oud-Ajacied: "Vanaf dag één hele hoge normen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Jeffrey de Lange
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties