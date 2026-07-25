VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak
Dusan Tadić is Ajax nog niet vergeten. Na afloop van het duel met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League liep de Serviër naar de meegereisde Ajax-fans om luidkeels met hen mee te zingen.
Tadić was aanwezig bij het duel omdat hij in het verleden zowel voor Ajax als voor Vojvodina uitkwam. De Ajax-held liet na het fluitsignaal zien dat de liefde tussen hem en de Ajax-supporters nog altijd springlevend is. Het leverde prachtige beelden op.
VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak
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