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VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak

Sara
bron: Ajax
Dusan Tadić met het Ajax-uitvak
Dusan Tadić met het Ajax-uitvak Foto: © Pro Shots

Dusan Tadić is Ajax nog niet vergeten. Na afloop van het duel met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League liep de Serviër naar de meegereisde Ajax-fans om luidkeels met hen mee te zingen.

Tadić was aanwezig bij het duel omdat hij in het verleden zowel voor Ajax als voor Vojvodina uitkwam. De Ajax-held liet na het fluitsignaal zien dat de liefde tussen hem en de Ajax-supporters nog altijd springlevend is. Het leverde prachtige beelden op. 

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