VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak

Dusan Tadić is Ajax nog niet vergeten. Na afloop van het duel met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League liep de Serviër naar de meegereisde Ajax-fans om luidkeels met hen mee te zingen.

Tadić was aanwezig bij het duel omdat hij in het verleden zowel voor Ajax als voor Vojvodina uitkwam. De Ajax-held liet na het fluitsignaal zien dat de liefde tussen hem en de Ajax-supporters nog altijd springlevend is. Het leverde prachtige beelden op.