VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Ondanks die sterke selectie zat er slechts één PSV'er bij het Nederlands elftal. Jerdy Schouten was de enige speler in Eindhovense dienst die zich bij het Oranje van bondscoach Ronald Koeman mocht melden, maar daar liggen de supporters bepaald niet wakker van.

"We hebben gewoon een heel goed Nederlands elftal, met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Dan is het niet heel erg dat Joey Veerman er een keer niet bij zit", zegt een supporter in het Philips Stadion bij de open training van de club, voor de camera van VoetbalPrimeur. Welke PSV'er er bij het WK bij zou kunnen zijn? "Veerman. En misschien Ryan Flamingo. Dat zou ook leuk zijn."

Ook gaat de supporter in op de titelkansen van PSV. "Ik denk dat Ajax toch de grootste concurrent wordt, want ik zie Feyenoord dit niet volhouden. Die selectie vind ik ook wat minder. Ajax is de grootste concurrent, maar ook niet enorm. Welke speler van Ajax een versterking voor PSV zou zijn? Nou, voor op de bank... Misschien Kenneth Taylor... Tja... Ik ben ook niet zo'n fan van Ajax, maar Taylor mag op de bank komen zitten."