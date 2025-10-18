AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Stefan

PSV is volgens de eigen supporters natuurlijk ook dit seizoen weer de grote favoriet voor de landstitel. De Eindhovenaren hebben de beste selectie, zo oordelen de Eindhovense fans.

Ondanks die sterke selectie zat er slechts één PSV'er bij het Nederlands elftal. Jerdy Schouten was de enige speler in Eindhovense dienst die zich bij het Oranje van bondscoach Ronald Koeman mocht melden, maar daar liggen de supporters bepaald niet wakker van.

"We hebben gewoon een heel goed Nederlands elftal, met Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Dan is het niet heel erg dat Joey Veerman er een keer niet bij zit", zegt een supporter in het Philips Stadion bij de open training van de club, voor de camera van VoetbalPrimeur. Welke PSV'er er bij het WK bij zou kunnen zijn? "Veerman. En misschien Ryan Flamingo. Dat zou ook leuk zijn."

Ook gaat de supporter in op de titelkansen van PSV. "Ik denk dat Ajax toch de grootste concurrent wordt, want ik zie Feyenoord dit niet volhouden. Die selectie vind ik ook wat minder. Ajax is de grootste concurrent, maar ook niet enorm. Welke speler van Ajax een versterking voor PSV zou zijn? Nou, voor op de bank... Misschien Kenneth Taylor... Tja... Ik ben ook niet zo'n fan van Ajax, maar Taylor mag op de bank komen zitten."

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
