VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
In Eindhoven was het feest. Niet alleen door de ruime zege van PSV op FC Twente (5-1), maar ook door het puntenverlies van Ajax. Toen duidelijk werd dat de Amsterdammers bij SC Heerenveen niet verder kwamen dan 0-0, klonk er luid gezang in het Philips Stadion: 'Helemaal niets in Amsterdam'.
PSV passeerde voor het derde seizoen op rij de grens van honderd competitiedoelpunten en zag Ajax als nummer vijf eindigen, waardoor de ploeg via de play-offs een ticket voor de Conference League moet proberen te bemachtigen. Dat leverde zichtbaar leedvermaak op bij de PSV-aanhang.
FC Groningen is in de halve finale van de play-offs de tegenstander van Ajax. Het duel wordt donderdag niet in de Johan Cruijff ArenA gespeeld, maar in Volendam, omdat het stadion in Amsterdam niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles.
