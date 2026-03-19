VIDEO | Quincy Promes in de rechtbank: "U gooit me voor de bus"

Quincy Promes heeft dinsdag een verklaring afgegeven in de rechtbank bij de inleidende zitting in de strafzaak tegen hem. De oud-speler van Ajax heeft daarbij toegegeven dat hij tijdens een feest in Abcoude in 2020 een familielid "eenmalig met een zakmesje heeft gestoken".

Dat liet een van de advocaten van de 34-jarige oud-voetballer weten. "De man vroeg Promes mee naar buiten te gaan. Daar werd het een chaos. Meerdere mensen raakten slaags, het verre familielid viel Promes aan. In die hectische omstandigheden heeft Quincy Promes één keer gestoken met een zakmesje", zijn raadsvrouw aldus Carry Knoops.

Promes heeft volgens Knoops zijn eerdere stilzwijgen doorbroken en "voor het eerst echt openheid van zaken gegeven". Promes wordt door het Openbaar Ministerie ook verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel en werd in totaal door de rechtbank voor 7,5 jaar achter de tralies gezet. Hij ging zelf in hoger beroep, net als het OM. Volgens zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops heeft hij niets met de cocaïnesmokkel te maken.

Op beelden van Shownieuws is de stem van Promes te horen in een verklaring. "Onze voorkeur is uiteraard bij de commissaris, maar als u het daar niet mee eens bent ben ik alsnog meewillend om alsnog een verklaring af te geven. Met wat er de afgelopen jaren is gebeurd gooit u me nu weer een soort van voor de bus, met de media erbij", zegt Promes. "Ik hoop dat u een ander beeld van mij zult krijgen, dan uit het vonnis van de rechtbank blijkt."

Promes gaf nog niet eerder openheid van zaken. "Enorme angst en boosheid" hebben daar volgens zijn advocaten voor gezorgd, omdat hij werd "neergezet als een zware crimineel". Promes is daarnaast naar eigen zeggen heel slecht behandeld door de autoriteiten in Dubai, waar hij vorig jaar zomer werd aangehouden. "Mijn vreselijke ervaringen daar hebben me getekend voor het leven", aldus de oud-voetballer.