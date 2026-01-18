VIDEO | Regeer clasht met supporter: "Wat kan ik daaraan doen?"

Youri Regeer raakte zaterdagavond in de Ajax-businesslounge in een verhitte discussie met een supporter. De situatie escaleerde dusdanig dat de presentator moest ingrijpen.

Ajax begon sterk aan het duel tegen Go Ahead Eagles en kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Davy Klaassen en Kasper Dolberg. De Amsterdammers benutten hun kansen op 3-0 niet, terwijl de bezoekers in de tweede helft via Thibo Baeten en Milan Smit terugkwamen tot 2-2.

Na de wedstrijd hield Regeer normaal gesproken een praatje in de businesslounge, maar dit keer liep het anders. "Je bent goed bezig man. Zeventig miljoen uitgegeven!", riep een fan cynisch. Regeer reageerde direct: "Wat zeventig miljoen? Wat kan ik daaraan doen? Ga naar de technische mensen."

Uiteindelijk moest de presentator van de lounge ingrijpen om de situatie te kalmeren.