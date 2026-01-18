Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

VIDEO | Regeer clasht met supporter: "Wat kan ik daaraan doen?"

Amber
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer raakte zaterdagavond in de Ajax-businesslounge in een verhitte discussie met een supporter. De situatie escaleerde dusdanig dat de presentator moest ingrijpen.

Ajax begon sterk aan het duel tegen Go Ahead Eagles en kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Davy Klaassen en Kasper Dolberg. De Amsterdammers benutten hun kansen op 3-0 niet, terwijl de bezoekers in de tweede helft via Thibo Baeten en Milan Smit terugkwamen tot 2-2.

Na de wedstrijd hield Regeer normaal gesproken een praatje in de businesslounge, maar dit keer liep het anders. "Je bent goed bezig man. Zeventig miljoen uitgegeven!", riep een fan cynisch. Regeer reageerde direct: "Wat zeventig miljoen? Wat kan ik daaraan doen? Ga naar de technische mensen."

Uiteindelijk moest de presentator van de lounge ingrijpen om de situatie te kalmeren.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim sprak met Cruijff: "In grote lijnen denken we hetzelfde"

0
Hans Kraay junior bij DeFabrique in Utrecht

Ajax-aankoop krijgt kritiek: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd