VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"

Ryan Babel doet mee aan een bijzonder televisieprogramma. De oud-speler van Ajax is een van de vijf deelnemers aan Love Undercover op Net5 .

Vijf bekende oud-voetballers worden in het programma gekoppeld aan verschillende vrouwen uit de Verenigde Staten, die het verleden van de voetballers niet kennen. Babel hoopt op deze manier een vrouw te vinden die voor hem valt als persoon en niet enkel voor zijn bezittingen.

Het programma is vanaf maandagavond elke week om 21.30 uur te zien. Net5 heeft inmiddels een voorproefje gedeeld. "Ik ben bouwvakker in de vastgoedsector", zo stelt Babel zich voor. "Ik zou eigenlijk een hogere functie hebben, maar wilde het een tandje omlaag doen. Lekker gemiddeld zijn."

"Ik moet voornamelijk dingen optillen. Het is zwaar werk", legt de 69-voudig international van het Nederlands elftal uit. Zijn date lijkt daarvan niet echt onder de indruk. "Ryan is een knappe man, maar ik zie mezelf niet samen met een bouwvakker." Naast Babel doen ook Jamie O'Hara (Engeland), Lloyd Jones (Engeland), Marco Fabián (Mexico) en Sebastián Fassi (Mexico) mee aan het programma, dat zich afspeelt in Los Angeles.

Oud-ploeggenoten van Babel moeten wel lachen als ze het fragment zien, zoals Eljero Elia. Ryan Donk kan het niet laten om een grapje te maken. "Hij 'boort'", schrijft de oud-prof.