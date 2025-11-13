AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
VIDEO | Salah-Eddine zorgt voor hilariteit met liedje bij Marokko

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Ook Anass Salah-Eddine moest er deze interlandperiode aan geloven. De linksback van PSV was voor het eerst opgeroepen bij de selectie van Marokko en moest voor zijn nieuwe teamgenoten een liedje zingen. 

Salah-Eddine speelde vorig seizoen nog voor Jong Oranje, maar besloot te kiezen voor een interlandcarriere met Marokko. Deze interlandbreak is de linkervleugelverdediger voor het eerst opgeroepen door de nationale ploeg en daar hoorde een ontgroeningsliedje bij. Het zorgde voor veel hilariteit bij zijn ploeggenoten. 

Het nationale elftal speelt de komende week twee oefenwedstrijden: Mozambique (14 november) en Oeganda (18 november) zijn de tegenstanders.

Ajax Video's Anass Salah-Eddine
