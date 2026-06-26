VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
Japan heeft de groepsfase afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Zweden. Ko Itakura begon in de basis, maar moest voor rust al naar de kant. Takehiro Tomiyasu bleef de hele wedstrijd op de bank.
Het was een gelijk opgaande wedstrijd tussen de landen uit groep F. Japan kwam na rust op voorsprong via Daizen Maeda, maar kon slechts kort genieten van de goal. Anthony Elanga deed niet veel later wat terug met een knappe uithaal.
Japan eindigt zo met vijf punten als nummer twee achter Nederland. Zweden gaat met vier punten als een van de beste nummers drie ook door naar de volgende ronde.
VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
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