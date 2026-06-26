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VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

Max
bron: NOS

Het Nederlands elftal eindigt de groepsfase als nummer één. De ploeg van Ronald Koeman won vannacht met 1-3 van Tunesië en blijft Japan en Zweden zo voor. 

Oranje trapte om 1.00 uur Nederlandse tijd af met een enkele wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Zweden. Nathan Aké had een basisplaats ten koste van Micky van de Ven. Voor Tunesië leek het opnieuw een dramatische avond te worden toen het Nederlands elftal al na twee minuten op voorsprong kwam door een eigen doelpunt en Brian Brobbey niet veel later de 0-2 maakte.

Een oorwassing zoals tegen Zweden en Japan bleef Tunesië bespaard. Vlak na rust vond de nummer vier van groep F de aansluiting, maar een paar minuten later zorgde Jan Paul van Hecke voor het slotakkoord: 1-3. Door de zege is het Nederlands elftal groepswinnaar en wacht dinsdag om 3.00 uur de zestiende finale tegen Marokko. Japan en Zweden speelden gelijk (1-1). 

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