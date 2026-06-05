VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied

De voorbereiding van het Nederlands elftal op het WK is niet helemaal zonder kleerscheuren begonnen. Tijdens een van de eerste trainingen in de Verenigde Staten zorgde Memphis Depay voor een pijnlijk moment bij Noa Lang, al leek de oud-aanvaller van Ajax uiteindelijk zonder problemen verder te kunnen.

Op beelden van ESPN is te zien hoe Memphis tijdens een rondo stevig doorgaat op het scheenbeen van Lang. De oud-speler van Ajax blijft na de tik even op de grond zitten en moet enkele seconden bijkomen van de pijn. Memphis kijkt direct bezorgd om en steekt zijn hand uit naar zijn ploeggenoot, die vervolgens weer opstaat.

Voor Oranje lijkt er geen reden tot zorg. Lang hervatte de training al snel en maakte de sessie zonder zichtbare problemen af. Dat zal een opluchting zijn voor bondscoach Ronald Koeman, die richting de start van het WK geen blessures kan gebruiken.