VIDEO | Hélène Hendriks krijgt slipje live in uitzending op tv

Tijdens pakjesavond schoof Sinterklaas traditiegetrouw weer aan bij Vandaag Inside, maar dit keer deed hij dat op een bijzonder opvallende manier. Vlak voor zijn entree had de Sint een lastig telefoontje gepleegd en hij leek duidelijk niet tevreden met de uitkomst. Om die teleurstelling wat van zich af te schudden, kwam hij met zonnebril op en dansend de studio binnen, begeleid door vier zomers geklede dames die later zijn beveiligsters bleken te zijn.

René van der Gijp, Hélène Hendriks en Johan Derksen kwamen niet meer bij toen de Sint volledig losging. Het luidruchtige gelach van Van der Gijp was zelfs door de hele studio te horen. De entree werd begeleid door het nummer "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" en na afloop volgde een stevig applaus.

Eenmaal in de voor hem klaargezette stoel liet Sinterklaas meteen van zich horen met een plotselinge uitroep: "Kutzooi!" Hij begon nog positief door te zeggen dat hij het leuk vond om eens met Hendriks aan tafel te zitten, maar daarna gaf hij aan behoorlijk moe te worden van de andere mannen. "Elke keer zeg ik: 'Dit is de laatste keer geweest, ik kom niet meer'. Maar ik ben een ruggengraatloze visstick en nu zit ik hier weer."

Daarna richtte hij zich tot Wilfred Genee. "Kijk hem zitten met zijn stomme liedjes altijd. De hoofdpiet zei: 'Ik heb nog liever dat de stoomboot zingt dan meneer Wilfred'." Ook Chris Woerts moest het ontgelden. "Serieus... Er zitten dagelijks een miljoen mensen te luisteren naar wat meneer Woerts van Oekraïne vindt. Dat lult maar raak joh..." Voor de gelegenheid had Sinterklaas zelfs een tolkpiet meegenomen, zodat Woerts volgens hem eindelijk eens goed te verstaan zou zijn.

Thomas van Groningen was vervolgens aan de beurt. "Puntmuts op zijn kneiter, hengeltje in zijn klauwen, kruiwagen erbij: je kunt hem zo in de tuin zetten." Toen er een afbeelding van Van Groningen als kabouter in beeld kwam, lag de hele zaal dubbel. "Het lijkt wel een oempaloempa!", riep de Sint. Ook Victor Vlam kreeg een sneer. "Ik heb in mijn testament opgenomen dat als ik dood ben, mijn as in zijn ogen moet worden uitgesmeerd!" De goedheiligman, gespeeld door Marco Louwerens, ging daarna nog geruime tijd door met uitdelen.

Ook kreeg Hélène Hendriks nog een zeer pikant cadeau van de Sint, aangezien ze naar Curaçao gaat. Ze kreeg een slipje en moest zich nog wel even scheren, zo gaf de Sint aan.