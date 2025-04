VIDEO | Sjaak Swart laat 1e exemplaar Ajax-jubileumboek vallen

Sjaak Swart ontving het eerste exemplaar van Ajax 125 jaar, een lijvig jubileumboek over de geschiedenis van de Amsterdamse club. Echter schrok Mister Ajax van het gewicht van het boek, waardoor hij het liet vallen.

AT5 was bij de presentatie van het nieuwe boek, dat is geschreven door Menno Pot, Raymond Bouwman, Henk Mees, David Endt, Robert Heukels, Matty Verkamman en Bart Veenstra. Het bestaat uit 800 bladzijdes per stuk, 235 hoofdstukken en circa 2000 foto's.

"Het is mooi om een boek te hebben van die periode", reageert Swart voor de camera. Die door namen als Mohammed Nouri en Dick Schoenaker werd vergezeld.