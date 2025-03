VIDEO: Suárez belangrijk met drie assists en goal voor Inter Miami

Luis Suárez vierde begin dit jaar zijn 38ste verjaardag. Dat deert niet. De Uruguayaanse spits van Inter Miami is nog altijd van grote waarde in de Major League Soccer, waar hij dit weekend drie keer aangever was en eenmaal zelf scoorde.

Dat Suárez het nog kan bewees hij afgelopen seizoen ook, door liefst 25 goals te maken. In het nieuwe voetbaljaar blijft dat onveranderd. Afgelopen week hielp hij Miami al naar de volgende ronde van de CONCACAF Champions League, door tegen Kansas City te scoren.

Lionel Messi was niet aanwezig bij het duel tegen Houston Dynamo. Halverwege stond het al 0-3 door twee goals van Telasco Segovia en een treffer van Tadeo Allende. Suárez was hij elke goal de aangever. Elf minuten voor tijd maakte de oud-spits van FC Groningen en Ajax zelf ook nog een goal.

Trainer Javier Mascherano was lovend over Suárez. "Hij is een van de beste vijf spitsen van de wereld in de laatste tien jaar. Hij speelde voor geweldige teams en heeft heel veel invloed op iedereen. Het is een eer voor mij om trainer te zijn van zo'n speler."

"Hij is een heel intelligente speler, die niet alleen in aanvallend opzicht alles geeft, maar ook bij het druk zetten en het neerzetten van het team. Hij begrijpt het spelletje als geen ander, zulke spelers zijn zeldzaam", aldus Mascherano.