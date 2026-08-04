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VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

Sara
bron: Ajax

Marc-André ter Stegen, Julian Brandt en Tolu Arokodare trainden vandaag mee met het eerste elftal van Ajax. Donderdag speelt Ajax tegen Shelbourne FC in de UEFA Conference League.

Met de komst van Ter Stegen raakt de selectie voor het nieuwe seizoen steeds completer. Op de beelden is te zien hoe Ter Stegen, Brandt en Arokodare hun eerste minuten maken op het trainingsveld. 

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