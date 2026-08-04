VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax
Marc-André ter Stegen, Julian Brandt en Tolu Arokodare trainden vandaag mee met het eerste elftal van Ajax. Donderdag speelt Ajax tegen Shelbourne FC in de UEFA Conference League.
Met de komst van Ter Stegen raakt de selectie voor het nieuwe seizoen steeds completer. Op de beelden is te zien hoe Ter Stegen, Brandt en Arokodare hun eerste minuten maken op het trainingsveld.
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Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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