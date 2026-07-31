Video: Ter Stegen gespot op vliegveld, doelman onderweg naar Ajax
Marc-André ter Stegen is vrijdag gespot op het vliegveld van Birmingham. De Duitse doelman is onderweg naar Amsterdam, waar hij de medische keuring bij Ajax zal ondergaan.
Na weken van onzekerheid kwam er donderdag en vrijdagochtend eindelijk duidelijkheid over de transfer. Transferexpert Fabrizio Romano meldde zijn bekende 'Here we go', waarmee de overgang van Ter Stegen naar Ajax aanstaande lijkt. De keeper verruilt FC Barcelona naar verwachting tijdelijk voor de Amsterdamse club, die hem voor één seizoen wil huren.
Opvallend genoeg sloot Ter Stegen eerder deze week nog aan bij het trainingskamp van Barcelona in Engeland. Ondanks de eerdere onzekerheid over zijn toekomst reisde de doelman mee met de selectie, maar inmiddels lijkt zijn vertrek definitief.
Spaanse media, waaronder SPORT en Mundo Deportivo, brachten beelden naar buiten van Ter Stegen op het vliegveld. De doelman wilde niet reageren tegenover de aanwezige journalisten, maar volgens de Spaanse berichtgeving komt hij vrijdag aan in Amsterdam om de laatste zaken rond zijn transfer af te handelen.
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