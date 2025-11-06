VIDEO | 'Turkse supporters in thuisvak bij Ajax massaal verjaagd'

Ajax heeft in de Champions League opnieuw een nederlaag geleden. In de Johan Cruijff Arena verloor de ploeg met 0-3 van Galatasaray, waarbij Victor Osimhen alle drie de doelpunten voor zijn rekening nam.

Met nul punten en een doelsaldo van 1-14 blijft Ajax hekkensluiter in de groepsfase van de Champions League. Ze staan stijf onderaan, en het doelsaldo is nog slechter dan dat van Benfica, dat ook geen punten heeft.

Ondanks dat Ajax ruim 1.000 kaarten voor Turkse supporters op de thuisvakken had geblokkeerd, zaten er gisteren toch veel fans van Galatasaray in het stadion. In sommige delen van de ArenA werden zij aangevallen en moesten ze het stadion ontvluchten. Het was chaotisch en de stewards konden niet voorkomen dat er confrontaties ontstonden.

Hieronder beelden: