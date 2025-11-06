VIDEO | 'Turkse supporters in thuisvak bij Ajax massaal verjaagd'

Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Arthur
bron: Voetbal Ultras
Fans van Galatasaray in het vak bij Ajax
Fans van Galatasaray in het vak bij Ajax Foto: © X Voetbal Ultras

Ajax heeft in de Champions League opnieuw een nederlaag geleden. In de Johan Cruijff Arena verloor de ploeg met 0-3 van Galatasaray, waarbij Victor Osimhen alle drie de doelpunten voor zijn rekening nam.

Met nul punten en een doelsaldo van 1-14 blijft Ajax hekkensluiter in de groepsfase van de Champions League. Ze staan stijf onderaan, en het doelsaldo is nog slechter dan dat van Benfica, dat ook geen punten heeft.

Ondanks dat Ajax ruim 1.000 kaarten voor Turkse supporters op de thuisvakken had geblokkeerd, zaten er gisteren toch veel fans van Galatasaray in het stadion. In sommige delen van de ArenA werden zij aangevallen en moesten ze het stadion ontvluchten. Het was chaotisch en de stewards konden niet voorkomen dat er confrontaties ontstonden.

Hieronder beelden:

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga: "Er was een wens om op die plek een speler te halen"

0
Fans van Galatasaray in Amsterdam

Duidelijkheid rondom ongeregeldheden: 'Acht Turken aangehouden'

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
