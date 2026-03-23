VIDEO | Van der Meijde gaat compleet los bij goal in Klassieker

Andy van der Meijde bekeek de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondagmiddag op een bank met oud-profs Glenn Helder en Leo Koswal. De oud-international staat te boek als een echte Ajax-supporter.

Van der Meijde komt uit Arnhem, maar was al van jongs af aan supporter van Ajax. De linkspoot voetbalde later ook bij de club uit Amsterdam. Verder was hij ook actief bij FC Twente, Internazionale, Everton en PSV.

Na de 0-1 van Sean Steur ging Van der Meijde compleet uit zijn plaat. Daarbij moet Koswal het ontgelden. De oud-speler van FC Dordrecht, Vitesse, MVV, TOP Oss, FC Emmen en Excelsior is duidelijk fan van Feyenoord. Van der Meijde kan het niet nalaten om nog even wat Ajax-songs te zingen in het gezicht van Koswal. Bekijk hieronder de hilarische beelden.