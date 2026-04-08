VIDEO | Van der Vaart woest op Ajax-speler: teamgenoten grijpen in

Damián van der Vaart had het maandag tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Jong Ajax aan de stok met een ploeggenoot. De zoon van oud-Ajacied Rafael van der Vaart kreeg een flinke discussie met Mark Verkuijl, zo is te zien op beelden.

Van der Vaart mocht in de Gelredome tien minuten voor tijd invallen bij een 5-1 achterstand van Jong Ajax tegen Vitesse. De negentienjarige middenvelder maakte een overtreding, maar vond zelf dat er weinig aan de hand was en wilde een gesprek aan met de scheidsrechter.

Ploeggenoot Mark Verkuijl duwde Van der Vaart vervolgens weg, maar daar was hij niet van gediend. Van der Vaart zocht Verkuijl op, maar aanvoerder Avery Appiah en Ethan Butera hielden de twee kemphanen uit elkaar. Bekijk hieronder de beelden.