VIDEO | Van Royen schrikt van grasmat waar Ajax op moet spelen

Sam van Royen is niet te spreken over de slechte conditie van het veld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Donderdagavond spelen Union Sint-Gillis en Ajax daar hun eerste wedstrijd in de tussenronde van de Europa League.

"We zijn er nu. We gaan een pitch inspection doen. Het ziet er heel goed uit, let maar op. Kijk maar mee", zo zegt Van Royen in een video van Ziggo Sport. De presentator maakt natuurlijk een grapje.

"Dit is… Dit is geen voetbalveld te noemen jongens. Ik heb op heel laag niveau gespeeld in mijn leven. Nooit hoger, maar het veld was wel van een hoog niveau. Mijn hemel, dit is echt niet te doen. Laten we hopen dat er geen regen valt, dat er geen sneeuw is. En dat het morgen (donderdag, red.) voor de wedstrijd iets beter gaat zijn”, zo besluit Van Royen.