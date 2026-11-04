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VIDEO | VAR-beslissing over handsbal Bouwman openbaar gemaakt

Arthur
VAR moment bij Ajax AZ openbaar
VAR moment bij Ajax AZ openbaar Foto: © X

Een handsmoment van Ajax-verdediger Aaron Bouwman tegen AZ zorgde afgelopen weekend voor de nodige discussie. De Alkmaarders waren ervan overtuigd dat ze recht hadden op een strafschop, maar scheidsrechter Allard Lindhout wees niet naar de stip. Inmiddels zijn de beelden vrijgegeven waarop te horen en te zien is hoe de arbitrage de situatie beoordeelde.

Tijdens het duel tussen Ajax en AZ (1-0) ontstond kort na rust commotie. Bij een 1-0-voorsprong voor de Amsterdammers schoot Valdemar Byskov de bal van dichtbij tegen de arm van Bouwman. De spelers van AZ gingen direct verhaal halen en claimden een penalty. Lindhout besloot echter niet in te grijpen. Ook videoscheidsrechter Richard Martens zag na het bekijken van de beelden geen aanleiding om de scheidsrechter naar het scherm te roepen.

ESPN heeft woensdag in de rubriek Extra Tijd de communicatie tussen de arbitrage vrijgegeven. Op de beelden is te horen hoe de VAR de situatie beoordeelt. Bekijk de beelden hieronder.

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